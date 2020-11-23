«Голодающие музыканты» Стаса Михайлова внезапно встали на его защиту

https://static.news.ru/photo/75ca8f68-2e16-11eb-b5ec-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Стас Михайлов вовсе не обманывал своих музыкантов и действительно выплачивает им деньги, чтобы те могли не голодать в период пандемии, словам уволенного ранее гитариста Вячеслава Кузнецова верить нельзя из-за его конфликта с артистом, заявила пресс-секретарь звезды Анна Исаева.

Таким образом она прокомментировала появившиеся ранее слухи и обвинения Михайлова во лжи, когда тот заявлял о поддержке музыкантов своей труппы. Певец в федеральном телеэфире похвастался, что не оставил музыкантов своего коллектива без денег и выплачивает им гонорары в период вынужденного простоя из-за пандемии. Этими словами Михайлов спровоцировал бурю негодования в свой адрес, напоминает Teleprogramma.

В коллективе все хорошо: происходят выплаты для поддержания артистов и музыкантов, менеджмента. Всем выплачиваются деньги, чтобы люди могли в ситуации, которая сложилась в стране, не голодать и чувствовать себя защищенными. Это правда и абсолютно точно, — сказала пресс-секретарь.

По словам Исаевой, слухи о якобы ложном заявлении Михайлова появились после того, как певца уличил в обмане гитарист Вячеслав Кузнецов, заявивший, что певец не дал своим артистам ни копейки. Исаева объяснила, что у музыканта с певцом произошёл конфликт, в результате которого тот был уволен после неявки на концерт в Якутии. Другие же музыканты претензий к Михайлову не имеют и напротив, благодарят его за материальную поддержку.

Он делает выплаты для музыкантов для поддержания наших семей, — подтвердил соло-гитарист Владимир Федоренко.

Об этом также заявили другие участники коллектива Михайлова.

Как сообщал NEWS.ru, после заявления Михайлова о том, что он поддерживает работающих на него музыкантов, в адрес певца посыпались обвинения по лжи. Так, Александр Скляр ранее назвал артиста «упырём» за то, что тот бросил своих музыкантов на произвол судьбы.

Жёстко раскритиковал Михайлова и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который назвал певца «странным шмелём», из которого «не вышел Иисус».