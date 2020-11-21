Скляр раскритиковал Михайлова за слова о заработке артистов

https://static.news.ru/photo/6c586434-2ced-11eb-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Александр Скляр Фото: А.Ф. Скляр/facebook.com

Певец Александр Скляр жёстко раскритиковал Стаса Михайлова, который принял участие в программе «60 минут».

Там Михайлов высказался против государственной поддержки артистов в период пандемии коронавируса и заявил, что сам финансирует свой музыкальный коллектив.

Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! За всё время пандемии этот субъект НИ КОПЕЙКОЙ!! не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь... — написал Скляр в Facebook.

По словам певца, даже миллиарды не приносят удовлетворения таким гражданам. Он также отметил, что таким людям необходима психологическая помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Валерий Меладзе заявил о важности корпоративов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы.

По его словам, во время корпоративов люди веселятся и если не собираются вместе и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая помогает им пережить серые будни.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились. Тогда Меладзе пояснил, что не станет осуждать коллег, не внявших его призыву. По его словам, они поступят правильно, если пойдут сниматься в «голубых огоньках», но сам он сделает это вряд ли, так как должен быть последовательным в словах и действиях.