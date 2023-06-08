Бузова устроила скандал хирургу из-за пластики: фото звезды без фильтров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова

На днях пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения во внешности телеведущей Ольги Бузовой. Он оценил снимки певицы с забега с участием звезд, олимпийских и российских чемпионов, который проходил в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

«Предполагаю, что Ольга Бузова прибегала к ринопластике, возможно, несколько раз, чтобы получить тот результат вмешательства, который хотела. Если сравнивать фотографии разного периода, очевидно, что нос стал выглядеть более аккуратно, изменился кончик носа. Скорей всего, была сделана в свое время операция по удалению комков Биша с последующей коррекцией слизистой», — поделился мнением Вдовин в разговоре с NEWS.ru.

Сама Ольга Бузова отрицает, что делала пластику. Сегодня исполнительница хита «Мало половин» ответила на слова Александра Вдовина.

«Александр Игоревич! Я, конечно, понимаю, что ваше лицо — это ваша визитная карточка как пластического хирурга. Но что касается меня, оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика — не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому», — написала Ольга в Telegram-канале.

Несмотря на то, что поклонники хвалили внешность Бузовой в комментариях к ее посту, нашлись и те, кто поддержал версию Вдовина. «Ольга, а врач прав, ты говоришь, что против пластики, а у самой куча пластики на лице», — написал один из пользователей.

Как Ольга Бузова выглядит в движении и без фотошопа — в галерее NEWS.ru.