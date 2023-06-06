Пластический хирург усмотрел огромное количество операций у Ольги Бузовой Хирург Вдовин заявил, что Бузова перенесла большое количество пластических операций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова перенесла большое количество пластических операций, считает пластический хирург Александр Вдовин. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он предположил, что артистке приходится регулярно корректировать скуловую зону, область подбородка и углы нижней челюсти с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Предполагаю, что Ольга Бузова прибегала к ринопластике, возможно, несколько раз, чтобы получить тот результат вмешательства, который хотела. Если сравнивать фотографии разного периода, очевидно, что нос стал выглядеть более аккуратно, изменился кончик носа. Скорей всего, была сделана в свое время операция по удалению комков Биша с последующей коррекцией слизистой, — сообщил он.

Он также предположил, что Бузова прибегала к различным аппаратным методикам по улучшению качества кожи и глубокому увлажнению кожи с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.

Визажист Елена Лукьянова ранее отметила, что певец Филипп Киркоров мог сделать себе круговую подтяжку лица. Она пояснила, что в ходе этой пластической операции кожа натягивается в районе скул и висков ближе к волосам, чтобы лицо «держалось». Эксперт считает, что из-за этого у артиста сейчас «неживая мимика».