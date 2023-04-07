Названа причина «неживой мимики» Киркорова Визажист Лукьянова: Киркоров мог сделать круговую подтяжку лица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров мог сделать себе круговую подтяжку лица, считает визажист Елена Лукьянова. В беседе с «КП — Новосибирск» она пояснила, что в ходе этой пластической операции кожа натягивается в районе скул и висков ближе к волосам, чтобы лицо «держалось». Эксперт считает, что из-за этого у Киркорова сейчас «неживая мимика».

Он мог сделать круговую подтяжку — поставить нити, которые натягивают кожу лица в районе скул и висков. Таким образом подтягивают кожу головы ближе к волосам, это делается для того, чтобы лицо «держалось». У него сейчас неживая мимика. Живыми остались только глаза и улыбающийся рот, — отметила Лукьянова.

Визажист подчеркнула, что Киркоров мог сделать еще как минимум одну пластическую операцию. Она также добавила, что артист сделал возраст своей фишкой, когда утрировал его и перекрасился в платиновый блонд. Эксперт назвала Киркорова «королем эпатажа», который каждый год предстает в новом облике. По ее словам, изменения в облике певца привели к тому, что сейчас все его обсуждают.

Социальный психолог Алексей Рощин ранее заявил, что изменение внешности артистом Филиппом Киркоровым связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.