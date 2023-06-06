Денис Бочаров

Бузова и Губерниев помирились после скандала: кадры шоу-забега в Москве Фотогалерея с забега в центре Москвы с участием звезд и чемпионов

6 июня 2023 в 13:35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»