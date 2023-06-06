Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
В центре Москвы прошел забег с участием звезд, олимпийских и российских чемпионов в рамках Недели легкой атлетики. Мероприятие состоялось на Никольской улице.
Среди участников: певица, телеведущая Ольга Бузова и комментатор Дмитрий Губерниев, фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян, шахматист Сергей Карякин (он выиграл первый забег), экс-футболисты сборной России Александр Филимонов, Дмитрий Булыкин и Руслан Пименов, рекордсмен мира по прыжкам в высоту, кубинец Хавьер Сотомайор и многие другие спортсмены.
Забег запомнился зрителям не только спортивной составляющей, но и игрой Губерниева на электрогитаре, а также его публичным примирением с Ольгой Бузовой. Во время телеэфира, посвященного Евро-2020, Ольга расплакалась после реплики Дмитрия, и хорошие отношения восстановились не сразу. Но теперь, похоже, между ними нет никаких недоразумений.
Кадры забега с участием звезд — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Даниил Карякин во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Даниил Карякин во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев на открытии серии легкоатлетических стартов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев на открытии серии легкоатлетических стартов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время шоу-забега в рамках «Недели лёгкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева (Россия) после участия в забеге фигуристок на 60 метров по Никольской улице в Москве в рамках легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева (Россия) после участия в забеге фигуристок на 60 метров по Никольской улице в Москве в рамках легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян участвуют в забеге фигуристок на 60 метров по Никольской улице в Москве в рамках легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян участвуют в забеге фигуристок на 60 метров по Никольской улице в Москве в рамках легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова (слева направо) участвуют в забеге фигуристок на 60 метров по Никольской улице в Москве в рамках легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики».
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова (слева направо) участвуют в забеге фигуристок на 60 метров по Никольской улице в Москве в рамках легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики».