https://static.news.ru/photo/db30b85a-c66b-11e9-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова негативно отреагировала на слухи о том, что она пристрастилась к алкогольным напиткам.

Сейчас звезда отдыхает на Бали. Она говорит, что предпочитает гулять по морскому побережью, плавать в бассейне, а также посещать рестораны.

Я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно «бухать», как некоторые написали под прошлым постом, — цитирует « Пятый канал » слова теледивы.

Поклонники поддержали светскую львицу, отметив, что если время и деньги позволяют, то можно вести разгульный образ жизни.

Ранее News.ru писал о том, что курьёзный случай произошёл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой во время гастрольного тура по Черноморскому побережью. Во время переезда из Геленджика в Анапу её необычным способом остановили поклонники.