https://static.news.ru/photo/9754663a-bbe0-11e9-954e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Курьёзный случай произошёл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой во время гастрольного тура по Черноморскому побережью. Во время переезда из Геленджика в Анапу её необычным способом остановили поклонники.

На кадрах видео, которое Бузова опубликовала на своей странице в Instagram, видно, растяжку, на которой красной краской от руки написано «Бузова, стой! Любим». При этом певица решила остановиться, чтобы пообщаться с авторами послания. Как только артистка вышла из машины, к ней бросились пятеро взрослых мужчин с криками, что она лучшая. Все они держали телефоны в руках и пытались сделать совместное селфи со своим кумиром. Один из молодых людей не постеснялся и обнял певицу, попутно говоря ей комплименты.

Анапа, вот это приём! Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это. Парни, Спасибо, — подписала Бузова пост в соцсети.

Подписчики певицы пришли в восторг от того, что она остановилась и вышла пообщаться с поклонниками. При этом некоторые раскритиковали мужчин, запечатлённых на видео, за излишнюю эмоциональность. Кроме того, многие комментаторы были удивлены тем, что сюрприз для Бузовой организовали не «девочки —школьницы», а взрослые парни.

Ранее News.ru писал о том, что фотографии телеведущей и начинающей певицы Ольги Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки. На снимках Бузова, которая не устаёт заявлять о своей идеальной фигуре, в слитном купальнике чёрного цвета плавает в бассейне в перерывах между выступлениями на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Пользователи сразу же заметили, что тело артистки не так идеально, как это может показаться, глядя на снимки, которые она сама размещает в Сети. Поклонники рассмотрели у Бузовой и целлюлит, и дряблую кожу, и выпирающий живот. В целом большинство комментаторов признали, что кумир многих подростков обычная девушка со своими недостатками.