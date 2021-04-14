Бузова похвасталась фото с отдыха в Сочи в купальнике с «торчащими сосками»

https://static.news.ru/photo/0d76e268-9d7e-11eb-af38-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86 / instagram

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову застыдили её подписчики за слишком откровенный купальник. Артистка отдыхает в Сочи и постит оттуда фото и видео. В первый день она поднялась в горы на Красной Поляне, а после прогулки по склонам отправилась в банный комплекс.

Как пишет Teleprogramma.pro, звезда чередовала жаркую парную с ледяной купелью, и всё это демонстрировала в соцсетях. Она также спросила фанатов, нравится ли им её купальник.

Пользователи по большей части восхищались формой Ольги и делали ей комплименты, но нашлись и те, кому не особенно понравилось её "фривольное поведение".

Хватит дурью маяться. Выходи замуж и рожай детей. Все твои места уже наизусть выучили, - написал подписчик.

«Смело», «Ладно….не смотрим туда короче», «Ух, какие соски торчат», — добавили в комментариях.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова больше не будет вести шоу «Дом-2» на телеканале «Ю», под неё могут сделать отдельную программу на ТНТ. Несмотря на то что руководство телеканала не было против, чтобы Ольга периодически снималась у конкурентов (в шоу «Маска» на НТВ или в «Ледниковом периоде» на Первом канале), съёмки в обновлённом «Доме-2» «совсем другое дело».