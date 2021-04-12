Ольга Бузова отказалась дальше вести «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/0efa5b96-b112-11ea-be1f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова не будет вести шоу «Дом-2» на телеканале «Ю», под неё могут сделать отдельную программу на ТНТ.

Несмотря на то что руководство телеканала не было против, чтобы Ольга периодически снималась у конкурентов (в шоу «Маска» на НТВ или в «Ледниковом периоде» на Первом канале), съёмки в обновлённом «Доме-2», по данным StarHit, «совсем другое дело».

Оля — это прямая ассоциация с «Домом-2» на ТНТ, ведь именно здесь из неё вырастили ту, кем она сейчас является, — рассказали изданию осведомлённые источники.

Сначала в СМИ появилась информация, что ТНТ выложил крупную сумму, чтобы Ольга не ушла к конкурентам. Но теперь появились данные, что дело вовсе не в крупном гонораре, а в новой передаче, которую могут запустить специальной с Бузовой.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга недавно вышла на сцену ежегодной премии «Жара» с Ксенией Собчак. Последняя не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу и довела Бузову до истерики вопросами о Даве.