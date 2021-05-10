«Боль»: Алсу отреагировала на нападение на школу в Казани

https://static.news.ru/photo/ba676fcc-b243-11eb-b641-96000091f725_660.jpg Певица Алсу Фото: facebook.com/official.alsou

Певица Алсу в своём Instagram отреагировала на нападение на школу № 175 в Казани. Артистка подчеркнула, что произошедшее — чудовищная трагедия, которая унесла жизни детей и взрослых.

Что происходит с людьми? Понять нереально. Это бесчеловечно и непостижимо! Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова... Это был ведь обычный школьный мирный день... Боль... — написала Алсу.

Ранее управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после стрельбы в школе № 175 в Казани. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в центральный аппарат.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. О повышении мер по охране школ поступают сообщения и из других регионов страны.

12 мая объявлено в республике днём траура.