Бойфренд Риты Дакоты потратил на неё в ЦУМе миллион рублей

Певица Рита Дакота поделилась переживаниями после того, как её бойфренд Фёдор Белогай потратил на подарки для любимой один миллион рублей всего за один поход в магазин. О шокировавшем певицу шоппинге в ЦУМе она рассказала в Instagram.

Дакота призналась, что памятный визит в магазин состоялся ещё три дня назад, но она никак не могла собраться с духом, чтобы признаться в сумме покупок.

Три дня назад Федя решил сделать мне подарок. Повёл меня в ЦУМ (это такой очень дорогой магазин в центре Москвы, где продают модные и баснословно дорогие шмотки всякие люксовые бренды) и потратил на меня миллион рублей. Просто так. Без поводов и дат, а потому что... захотел, — написала певица.

Дакота пояснила, что никогда не покупала себе ничего в ЦУМе, хотя отлично зарабатывает, а в прошлом году попала в список Forbes. Рита назвала себя нежадным человеком.

Я трачу кучу денег на семью, на друзей, на команду, на маму, на музло... Или, например, фонды, которым я годами помогаю <...>. Дакота в месяц порой на благотворительность тратит больше, чем самая дорогая сумка Рrada. Поэтому тут не про жадность. Другое, — объяснила звезда.

По словам артистки, она «просто никогда не позволяла себе такое», чтобы за один раз оставить в магазине миллион рублей. Дакота призналась, что эта тема для неё достаточно больная, певица даже обращалась с ней к психологу.

Рита вспомнила, как пять лет назад купила в торговом центре «косуху, ботинки, несколько джинсов и свитер».

Потом всю ночь мне снились голодающие и бездомные люди. Я в холодном поту просыпалась от чувства вины и, еле дотерпев до открытия магазина, побежала и сдала обратно половину того, что купила. <...> Это же клиника? — обратилась к поклонникам певица.

Ранее Рита Дакота была госпитализирована во время отдыха на Бали, куда полетела с Фёдором Белогаем и дочерью Мией, из-за болей в животе.