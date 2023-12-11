Блогер Саша Стоун рассказал, в каких проектах будет участоввать Саша Стоун заявил, что снимается в сериале «Богатые плачут, бедные смеются»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Саша Стоун (Алесандр Зарубин) рассказал корреспонденту NEWS.ru, что в новом году будет активно работать на съемках большом кинематографе и сериалах, в частности, «Богатые плачут, бедные смеются». Он также добавил, что на новогодних каникулах мечтает выспаться.

Снимался в фильме «Вызов», в сериалах «Букины», «Постучись в мою дверь». Сейчас снимаюсь в сериале «Богатые плачут, бедные смеются». Дай бог дожить до конца года, — заявил блогер.

Ранее российский певец и актер Влад Соколовский заявил, что блогер Саша Стоун — талантливый и обаятельный, его напористость может положительно повлиять на его актерскую карьеру. Известно, что оба артиста снимаются в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Ранее стало известно, что в новом сезоне на ТНТ появится продолжение ситкома о семействе Букиных. По сюжету дети главных героев Гены и Даши приедут к ним уже со своими наследниками.

Ранее актриса Дарья Сагалова поделилась впечатлениями по поводу перезапуска сериала «Счастливы вместе». По ее словам, с момента прекращения выхода сериала актеры очень сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи, что вызывает опасения. Сагалова считает продолжение «Букиных» настоящей авантюрой. При этом актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным и ее персонаж сможет удивить зрителя.