Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян, посмотрев юбилейный концерт певицы Аллы Пугачёвой, выступил с резкой критикой в её адрес.
По его словам, в выступлениях Примадонны отсутствует творческая мысль, а сама она выглядит уставшей.
Время Пугачёвой как артистки прошло, —
заявилон в интервью порталу «Дни.ру».
Кроме того, Манукян негативно отозвался о новогодних программах, потому что в них не привлекают молодых исполнителей.
Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.
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