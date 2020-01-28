https://static.news.ru/photo/2401eac0-4201-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: alla_orfey/instagram.com

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян, посмотрев юбилейный концерт певицы Аллы Пугачёвой, выступил с резкой критикой в её адрес.

По его словам, в выступлениях Примадонны отсутствует творческая мысль, а сама она выглядит уставшей.

Время Пугачёвой как артистки прошло, — заявил он в интервью порталу «Дни.ру».

Кроме того, Манукян негативно отозвался о новогодних программах, потому что в них не привлекают молодых исполнителей.

Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.