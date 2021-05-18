«Всё было ужасно»: Instasamka рассказала о проблемах с лишним весом

https://static.news.ru/photo/70a914ac-b884-11eb-bf14-96000091f725_660.jpg Блогер Instasamka (Дарья Зотеева) Фото: instagram.com/instasamka

Российский блогер Instasamka (Дарья Зотеева) стала гостем нового выпуска шоу «Респиратор Бабушкина» на телеканале RTVI. Девушка пришла на эфир со своим молодым человеком Олегом Moneyken (Олег Еропкин). Звезда рассказала об «ужасных» проблемах с лишним весом, об отношении к феминизму и о толерантности в РФ.

Я весила на 15 кг больше, чем сейчас. Когда я была в лишнем весе, мне было некомфортно. У меня были комплексы. Я плакала. Да, это всё было ужасно. Сейчас очень много в Интернете фото, историй, скринов, записей экранов с того моего веса. Я думаю: «Боже мой! Это я. Боже, удалите. Не вспоминайте. Это ужасно», — призналась Зотеева.

Говоря о феминизме, знаменитость заявила, что все «фемки» сумасшедшие, однако их она уважает и поддерживает, но есть «чокнутые девочки, которые перебарщивают». Instasamka добавила, что не может быть феминисткой, так как «у нас нет равноправия в отношениях». Высказалась блогер и о толерантности в РФ. По её словам, с этим в стране проблем нет, «все толерантные давно», по крайней мере ей именно такие люди встречаются.

В России проблем нет, я считаю. Я люблю нашу страну, я люблю наше общество. У нас всё прекрасно, — добавила Зотеева.

16 февраля блогер устроила очередной скандал и вызвала волну негатива в свой адрес. Зотеева опубликовала видео, на котором она с использованием нецензурной лексики оскорбляет визажистов, приехавших к ней домой. Девушек звезда не только обматерила, но и выкинула их вещи и публично унизила. Вдобавок Instasamka ещё и сожгла гонорар визажистов на глазах у фолловеров. После этого от работы с Зотеевой начали отказываться и организации, с которыми она сотрудничала, и звёзды. Вот и певицу Клаву Коку так возмутило поведение девушки, что подопечная Black Star заявила, что Instasamka не стоит рассчитывать на совместный «фит».

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