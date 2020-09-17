Белорусы закидали Баскова просьбами отменить концерт в Минске

https://static.news.ru/photo/ae205a3a-f867-11ea-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Пользователи Instagram из Белоруссии массово пишут комментарии под постами российского певца Николая Баскова с требованиями отменить намечающееся выступление.

Басков закрыл комментарии под фотографией, на которой артист позирует со своей коллегой Ани Лорак, но подписчики стали оставлять комментарии под другими фото.

Николай, вы прекрасный и талантливый певец, звезда, но просим вас отказаться от концерта в Минске, достоинство всё-таки важнее, — написал пользователь под ником whitewhale_km.

Некоторые подписчики даже пообещали, что если Басков не приедет на выступление 17 сентября, то после того, как «ситуация нормализуется», они не пропустят ни одного его концерта в Белоруссии.

Пока Басков не отреагировал на просьбы и не сделал никаких заявлений.

Акции протеста в Белоруссии начались после выборов 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики Александр Лукашенко. Протестующие считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru ранее, внучки президента Белоруссии Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Ранее оттуда ушёл младший сын главы республики Николай Лукашенко.