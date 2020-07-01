Басиста Maroon 5 арестовали по обвинению в домашнем насилии

https://static.news.ru/photo/edb1bc32-bba6-11ea-8b91-fa163e074e61_660.jpg Микки Мэдден Фото: Adrian C. Nitu/imagebroker.com/Global Look Press

Басиста группы Maroon 5 Микки Мэддена арестовали по обвинению в домашнем насилии. Ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали музыканта 27 июня днём в Лос-Анджелесе по статье уголовного кодекса об умышленном нанесении травм супругу или сожителю. Информацию подтвердили в городском департаменте полиции.

Известно, что 41-летний участник популярной группы не женат. Личность предполагаемой жертвы насилия не называется. В настоящее время Мэдден освобождён из-под стражи за залог в размере в $50 тысяч. Ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в $6000.

Мы глубоко опечалены этой неутешительной новостью. Как только мы узнаем подробности, серьёзно рассмотрим это дело, — заявил официальный представитель Maroon 5.

Сам Мэдден пока никак не прокомментировал инцидент, передаёт Variety.

Это не первый случай проблем с законом со стороны музыканта. В 2016 году его арестовали за хранение кокаина возле бара в Нью-Йорке, где он отдыхал с экс-бойфрендом Иванки Трамп Джеймсом «Бинго» Губельманном. Полицейские увидели, как Мэдден передал ему свёрток с белым порошком. Адвокат басиста в интервью New York Daily News заявлял, что его клиент не прикасался к наркотикам и запрещённое вещество принадлежало Губельманну. Тогда музыканту назначили общественные работы.

Как писал NEWS.ru, ранее канадский R&B-певец Джастин Бибер подал в суд иск к двум пользовательницам Twitter после их постов, в которых девушки заявили о сексуальных домогательствах. Звезда требует компенсацию за клевету в размере $20 млн. По словам Бибера, у него на руках есть доказательства того, что оба обвинения — абсолютная ложь.