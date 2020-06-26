Джастин Бибер потребовал $20 млн от обвинивших его в насилии женщин

https://static.news.ru/photo/42a22246-b7d2-11ea-88c1-fa163e074e61_660.jpg Джастин Бибер Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иск к двум пользовательницам Twitter после их постов, в которых девушки заявили о сексуальных домогательствах, подал в суд канадский R&B-певец Джастин Бибер.

Звезда требует компенсацию за клевету в размере $20 млн. По словам Бибера у него на руках есть доказательства того, что оба обвинения — абсолютная ложь.

По мнению певца эти аккаунты и вовсе могут принадлежать одному человеку, который преследует цель разрушить его репутацию и привлечь к себе внимание.

Пользовательницы соцсети рассказали, что Бибер пытался их изнасиловать в 2014 и 2015 годах. Как утверждает одна из жертв, музыкант надругался над ней в номере отеля в штате Техас в марте 2014 года, пишет портал TMZ.

Другая девушка заявляла, что её артист домогался в нью-йоркском отеле в мае 2015 года, когда там проходил бал Института костюма Met Gala.

20 июня некая Даниэль написала в соцсети историю о том, как 9 марта 2014 года, когда ей был 21 год, певец якобы грубо приставал к ней в отеле Four Seasons в городе Остин штата Техас.

Бибер показал чеки из другого отеля, переписку с арендатором на Airbnb, подтверждение от менеджера Four Seasons о том, что его не было на территории гостиницы 9 марта и он не заселялся туда 9 или 10 марта. Он признался, что обычно спокойно относится к таким заявлениям, потому что они преследуют его всю карьеру, но сейчас решил отреагировать, посоветовавшись с женой и менеджерами.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин проиграл судебное разбирательство с социальной сетью «ВКонтакте».