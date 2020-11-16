Бабушка певца Прохора Шаляпина предложила переписать на себя его квартиру

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что на его московскую квартиру посягнула двоюродная бабушка. Артист рассказал об этом в проекте НТВ «Ты супер!», посвящённом детям без родителей.
По словам Шаляпина, он долгое время не общался с московскими родственниками. Пока те не узнали, что у него недвижимость в столице и проблемы в семейной жизни.
И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня всё своё имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его». Я был обескуражен, — поделился музыкант.
Кроме того, артист рассказал, что сам рос без попечения родителей и считает, что именно нехватка семейного воспитания не дала ему возможности сделать блестящую карьеру певца.
Как писал NEWS.ru, продюсер проекта «Фабрика звёзд» Лина Арифулина рассказала, что у неё не сложились отношения с Прохором Шаляпиным. Он пытался попасть на первый проект. Пять раз организатор проекта отказывала музыканту. В шоу Шаляпин попал только в шестом сезоне, когда Арифулина ушла из «Фабрики звёзд».