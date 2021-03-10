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Азиза призналась в смене стиля из-за нового жениха

17:08, 10 марта 2021 20
Азиза Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Азиза сменила стиль после знакомства со своим женихом Алессандро. Певица отметила, что даже начала носить новую причёску — каре.

После знакомства с Алессандро я изменилась. Даже внешне: это все заметили. Раньше предпочитала брючные костюмы и стиль милитари, а теперь мне нравятся элегантные платья нежных тонов, юбки, шляпки, — сказала певица порталу Sobesednik.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Азиза пожелала жюри шоу «Маска» быть более адекватными. Певица выбыла из шоу в четвёртом выпуске. Она выступала в образе пингвина.

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