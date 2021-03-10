Азиза призналась в смене стиля из-за нового жениха

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Певица Алла Пугачёва долгое время была поклонницей просторных балахонов. Привычку носить их примадонне отечественной эстрады привил модельер Вячеслав Зайцев. Об этом рассказал сам кутюрье.

По его словам, такой стиль был выбран из-за того, что Пугачёва стеснялась своей фигуры, тщательно стараясь скрыть всё, что считала изъянами. Она наотрез отказывалась носить облегающую одежду. Однажды Зайцев предложил...