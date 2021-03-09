Азиза пожелала жюри «Маски» быть адекватными

https://static.news.ru/photo/91b5bd22-80e3-11eb-9b14-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео шоу «Маска»/ntv.ru

Азиза на вопрос, что бы она пожелала членам жюри шоу «Маска», ответила коротко. Певица участвовала в проекте в костюме пингвина.

Будьте более адекватными, — сказала певица порталу Teleprogramma.pro.

При этом Азиза отметила, что ей было очень комфортно выступать в сложном костюме.

Я изначально подбирала такой костюм, в котором мне будет удобно. Я пересмотрела множество эскизов разных костюмов, но остановилась именно на Пингвине. Между нами была гармония как внутренняя, так и физическая, — отметила певица.

Азиза выбыла третьей из проекта. После того как она сняла маску, в студии повисла тишина, а певица чуть не расплакалась. Она призналась, что хотела дойти до финала проекта. Председатель жюри Филипп Киркоров попросил у Азизы прощения и признался, что она бы показала много интересного, если бы продолжила участие в шоу, писал NEWS.ru.