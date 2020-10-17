Асмус сообщила, что её состояние ухудшилось

https://static.news.ru/photo/2e8817c6-10aa-11eb-a2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус, которая несколько дней назад заболела коронавирусом, сообщила, что её состояние ухудшилось.

Не встаю с кровати уже шесть дней. Температура не снижается, симптомов прибавляется только, — сообщила она в Instagram.

На Асмус обрушились хейтеры, которые обвиняют ей в пиаре на болезни и даже в проплаченных постах. Среди них «отличился» сын Никаса Сафронова, который обвинил Кристину в том, что она везде ходила без маски, за что и получила наказание. Актриса только удивляется состоянию психики таких людей.

Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому — носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию, — пишет с иронией Асмус.

Как писал NEWS.ru, после того как Асмус заболела коронавирусной инфекцией, первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов и адской ломотой в теле.