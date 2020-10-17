Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре

https://static.news.ru/photo/a376e474-11b6-11eb-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/Instagram.com

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала о размере своей зарплаты в театре и отметила, что для нее деньги никогда не были решающим фактором, а в интересном проекте она могла поучаствовать и вовсе бесплатно.

Асмус, находясь на больничном из-за COVID-19, продолжила отвечать на вопросы своих поклонников в Instagram. Отвечая на один из вопросов, Асмус озвучила размер своей зарплаты в театре Ермоловой.

В театре я получаю меньше 22 тыс. руб. в месяц, — рассказала она.

По словам Асмус, финансовую сторону вопроса она всегда обсуждает в последнюю очередь и преимущественно работает в театре, а не на корпоративах или съёмках фильмов. Она посетовала, что из-за работы в театре ей неоднократно приходилось отказываться от очень перспективных и денежных предложений.

И я в театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съёмками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые отменить нельзя, — отметила Асмус.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в сториз своей страницы в Instagram Кристина Асмус ответила на вопрос о том, хотела бы она сняться в порно.

Актриса уже неделю болеет коронавирусом дома, и чтобы не исчезать из медийного пространства, решила запустить вопросник для своих поклонников. Они ежедневно задают ей вопросы, а ответы она выкладывает в виде сториз.