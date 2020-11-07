Асмус призналась Меньшикову в любви в честь его дня рождения

https://static.news.ru/photo/acd1a4e0-224c-11eb-afae-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Кристина Асмус поздравила Олега Меньшикова с 60-летием, опубликовав личное фото с ним. Актёр руководит театром имени Ермоловой, где работает бывшая жена Гарика Харламова.

На снимке звезда «Интернов» предстаёт в цветном бомбере, режиссёр — в полосатом костюме. Лица обоих актёров светятся от счастья.

Сегодня один из любимых дней в году — день рождения Олега Меньшикова!! Выдающийся артист и режиссёр, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни! Самый слышащий, участливый, жизнелюбивый, жадный до труда, добрый, красивый и стильный ЧЕЛОВЕК из всех, кого я знаю! Грустно, что не могу обнять вас сегодня. Но знайте, что люблю вас до неба и обратно! — подписала фото Кристина Асмус.

Сейчас актриса занята в шести спектаклях театра. Это «Язычники», «Ревизор», «Утиная охота», «Текст», «Покровские ворота» и «Гамлет. Премьера!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус, официально расторгнувшая брак с Гариком Харламовым, шокировала поклонников фотографией в свадебном платье на фоне ЗАГСа.