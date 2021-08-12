Арзамасова высказалась по поводу интимных откровений Прокловой

Российская актриса Лиза Арзамасова на YouTube-шоу «Алёна, блин!» высказалась об интимных откровениях артистки Елены Прокловой про домогательства известного режиссёра, ныне покойного. Собеседница отметила, что не возьмётся «судить» коллегу и давать её заявлениям оценку — «правильно это или нет». Гостья программы предположила, что у Прокловой могло быть три причины предать огласке события многолетней давности.

Мы с вами не знаем деталей и никогда в жизни не узнаем реального положения вещей. <...> Либо это действительно болело, происходила какая-то невероятно страшная ситуация, о которой теперь хватило смелости рассказать, и этот человек хочет на примере своих ошибок сделать так, чтобы другие девчонки не поступали так же, чтобы сохраняли в себе стержень в моменте, а не потом, выстраивать личные границы научились, — объяснила Арзамасова.

Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин.

Известный артист под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, затащил её к себе домой, где принудил к оральному сексу. История с насильником продолжалась два года. После этого Проклова поняла для себя, что секс — это то, что унижает женщину, это некрасиво, противно и плохо.

Ранее сообщалось, что Проклова неожиданно простила домогавшегося её актёра. Заслуженная артистка заявила, что с огромным уважением относится к своему мучителю и искренне считает, что он был болен.