Российская актриса Елена Проклова неожиданно простила домогавшегося её актёра. Заслуженная артистка заявила, что с огромным уважением относится к своему мучителю и искренне считает, что он был болен, передаёт StarHit.

Проклова призналась, что простила кинодеятеля, так как понимает, что «это замечательный человек, у которого была своя беда». По словам актрисы, такими случаями должны заниматься врачи, а простые люди не должны делать вид, что они безгрешны. Судя по всему, из того же глубокого уважения к домогавшемуся её актёру Елена Игоревна вновь отказалась назвать его имя.

Это сейчас неважно. А зачем? Не вижу в этом никакого смысла. Данный человек так много хорошего сделал в жизни... Никогда не назову его имя, — заключила она.

Также артистка рассказала, что после громкого признания её работа не менялась — Проклова так же играет в спектаклях, а зритель встречает её тепло и с любовью.

Не могу сказать, что моя личная жизнь сильно влияет на профессиональную деятельность. Тем более я всё рассказала не для того, чтобы поговорить о себе. Сегодня, к сожалению, есть такая тенденция, когда всё хотят перевести на хайп, — рассказала Проклова.

Актриса призналась, что раньше боялась рассказать обществу всю правду о случившемся, поскольку за подобные откровения осуждали и даже наказывали. Сегодня же такие случаи, по словам Прокловой, стали повседневной реальностью, поэтому теперь ей всё равно на то, кто что скажет.

Елена Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды — от режиссёра, когда ей было 12 лет, и от актёра в 15 лет. Известный артист под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, затащил её к себе домой, где принудил к оральному сексу. История с насильником продолжалась два года. После этого Проклова поняла для себя, что секс — это то, что унижает женщину, это некрасиво, противно и плохо.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Антоненко заявила, что во время обучения во МХАТе она стала жертвой домогательств со стороны Олега Табакова, ныне уже покойного. По её словам, при поступлении в вуз артист предлагал ей обнажить грудь, уверяя, что «ничего делать не будет».