Проклова обвинила в изнасиловании известного актёра

https://static.news.ru/photo/7955bb32-a56f-11eb-81c6-96000091f725_660.jpg Елена Проклова Фото: instagram.com/elproklova/

Елена Проклова рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса разоткровенничалась в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

Из-за пережитого актриса до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Её стал преследовать известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу... Это всё страшно, — со слезами вспоминала Проклова.

История с насильником продолжалась два года.

Это не соответствовало тому, что я мечтала увидеть в жизни. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял. На мои слезы и мольбы — только смотрел на меня, и мне кажется, он получал удовольствие от этого, — рассказала актриса.

Насильник был женат, но это не помешало ему заявиться к родителям Прокловой и просить её руки. Когда актрисе исполнилось 18 лет, за ней стал ухаживать другой человек. И отвергнутый артист стал биться за девушку и требовать её вернуться к нему. После этого Проклова возненавидела мужчин. Её первый сексуальный опыт, говорит актриса, был жестоким, разрушающим, извращённым.

После этого Проклова поняла для себя, что секс — это то, что унижает женщину, это некрасиво, противно и плохо.

До сих пор, когда начинается какой-то роман — как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция — я должна закрыться, скрестить ноги. Ощущение страха и ужаса перед физической близостью преследует меня с детства, — поделилась эмоциями звезда.

Как сообщалось ранее, актриса и телеведущая Елена Проклова рассказала, что неоднократно бывала на приёме у известной болгарской прорицательницы Ванги и та предрекла ей смерть троих детей.