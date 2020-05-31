«Артисты не пропадут»: Кузьмин ответил жалующимся на безденежье коллегам

https://static.news.ru/photo/0539d69e-a394-11ea-a80c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/v.kuzmin_official

Народный артист России Владимир Кузьмин прокомментировал скандал вокруг «голодающих артистов». Он призвал коллег не жаловаться на своё тяжёлое положение и подумать о тех, кто сильнее пострадал в результате пандемии.

Скандал в шоу-бизнесе разгорелся после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты, особенно молодые, бедствуют из-за отмены выступлений. Кузьмин считает, что артистам не следует жаловаться и просить денег у государства. Также он напомнил, что в сложившейся ситуации держаться на плаву помогают Instagram и YouTube.

Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Скоро всё начнется заново. Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает, — сказал Кузьмин в интервью изданию «СтарХит».

Исполнитель рассказал, что сам он не может отказаться от сцены потому, что от него финансово зависят много людей, как музыкантов, так и членов семьи, которые не работают.

Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Юрий Лоза заявил, что «звезда высшего полёта», испытывающая финансовые проблемы, может пойти работать курьером или таксистом. Исполнитель признал, что кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, сильно ударил по творческим людям. Нынешняя ситуация напоминает ему Великую депрессию. В те времен артисты пошли на чёрную работу.