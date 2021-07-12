Артемий Лебедев раскрыл, где висит «единственный годный» флаг России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сравнил государственные флаги России и США. Он подчеркнул, что «единственный годный» триколор висит на Тургеневской площади в Москве напротив станции метро «Чистые пруды». В своём блоге на платформе Teletype шоумен отметил, что материал, из которого изготавливают российские флаги, часто не очень высокого качества.

Блогер заявил , что флаг США хорошо выглядит и «вызывает чувство трепета и гордости», так как почти всегда «толщиной с плюшевый плед». Российский же флаг, по его мнению, в большинстве случаев сделан из тонкого и плохого материала, поэтому он практически всегда просвечивает насквозь, хотя тоже «прекрасен».

Хотя сам по себе флаг [России] прекрасен, что очень хорошо видно на дореволюционных картинах и артефактах царской эпохи, — отметил Лебедев.

В июне Басманный районный суд отказал в удовлетворении иска скандального историка Евгения Понасенкова к блогеру Артемию Лебедеву, назвавшему его «колхозником». Лебедев крайне нелицеприятно высказывался о профессионализме и поведении Понасенкова. Он назвал его «колхозником», который может произвести впечатление на «водителя автобуса из города Иванова».

Ранее блогер под ником mombarrassed5 придумала «гениальный» метод раскрыть враньё детей. Именно так оценили юзеры её совет родителям. Своими мыслями она поделилась на своей странице в социальной сети TikTok. Женщина рассказала детям, что каждый раз, когда они лгут, у них на лбу загораются звёзды, которые видят только взрослые.