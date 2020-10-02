Пугачёва рассказала о смерти певца и композитора Александра Кальянова

https://static.news.ru/photo/b211be2e-04cc-11eb-95fa-fa163e074e61_660.jpg Александр Кальянов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская певица Алла Пугачёва сообщила в социальной сети Instagram о смерти советского и российского певца и композитора Александра Кальянова. Мужчине было 73 года.

Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное, — написала Пугачёва.

Кальянов начинал свою карьеру как звукорежиссёр. Он работал у Александра Барыкина и Пугачёвой. В 1984 году Кальянов организовал одну из первых частных студий звукозаписи. У него записывались множество российских и зарубежных исполнителей.

Пугачёва убедила Кальянова заняться сольным творчеством. Впервые в качестве певца он вышел на сцену в 1988 году на «Рождественских встречах с Аллой Пугачёвой». Тогда мужчина исполнил песню «Старое кафе», которая стала хитом. За свою певческую карьеру мужчина выпустил девять альбомов, трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

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