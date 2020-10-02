Пугачёва рассказала о смерти певца и композитора Александра Кальянова

Кальянов начинал свою карьеру как звукорежиссёр. Он работал у Александра Барыкина и Пугачёвой. В 1984 году Кальянов организовал одну из первых частных студий звукозаписи. У него записывались множество российских и зарубежных исполнителей.
Пугачёва убедила Кальянова заняться сольным творчеством. Впервые в качестве певца он вышел на сцену в 1988 году на «Рождественских встречах с Аллой Пугачёвой». Тогда мужчина исполнил песню «Старое кафе», которая стала хитом. За свою певческую карьеру мужчина выпустил девять альбомов, трижды становился лауреатом премии «Шансон года».
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