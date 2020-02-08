https://static.news.ru/photo/24e4b69a-4a5b-11ea-bc18-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях фото практически в обнажённом виде. Экс-солистка «ВИА Гры», воспитывающая одна троих детей от разных мужей, без трусов и в одной только повязке на груди рекламирует крем от растяжек и целлюлита.

Быть девочкой сложно, ещё сложнее мамой. Твоё тело меняется. И всё ок, но всё же хочется быть лучше, — подписала она фото в Instagram.

Далее она разрекламировала антицеллюлитный биокомплекс и молочко от растяжек и пообещала подарить три продукта своим подписчицам. Но не все поклонницы оценили её образ, назвав в комментариях пошлой, бесстыжей и не такой уж молодой и красивой.

Как писал NEWS.ru, ранее Седокова на своей официальной странице в социальной сети поделилась с подписчиками личными интимными предпочтениями. По словам исполнительницы, она очень любит секс по утрам. Седокова говорит, что ради интима в ранее время суток можно даже «стать жаворонком». Певица не только заявила о личных предпочтениях, но и привела результаты исследования западных учёных. Утренний секс, передаёт девушка выводы научных специалистов, крайне полезен для здоровья человека.