https://static.news.ru/photo/ec21c844-3fff-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети поделилась с подписчиками личными интимными предпочтениями. По словам исполнительницы, она очень любит секс по утрам.

Седокова говорит, что ради интима в ранее время суток можно даже «стать жаворонком». Певица не только заявила о личных предпочтениях, но и привела результаты исследования западных учёных. Утренний секс, передаёт девушка выводы научных специалистов, крайне полезен для здоровья человека.

Интим по утрам повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Утренний секс активирует иммунную систему за счёт стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы, а по некоторым данным, даже кости, — написала Седокова в Instagram.

Также исполнительница отметила, что половой акт в начале дня длится дольше, чем вечером. Этот способ проведения времени певица назвала «настоящим секретом доброго утра». По её словам, ради такого можно изменить свой режим сна.

Я люблю утренний секс! — снова эмоционально подчеркнула бывшая участница группы «ВИА Гра».

Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме.

Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.