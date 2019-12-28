Певица Анна Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме.
Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.
Мы с Янисом хотим много детей. Посмотрим, как Бог даст, —
цитируетСедокову StarHit.
На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.
По словам Седоковой, она наконец-то встретила того человека, которого ждала всю жизнь. Певица утверждает, что до него ей никто так не помогал в жизни.
В сентябре 2019 года исполнительница снялась для обложки журнала Playboy. Поклонники высоко оценили её откровенную фотосессию.
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