https://static.news.ru/photo/6fd358b4-2a7b-11ea-9b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анна Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме.

Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.

Мы с Янисом хотим много детей. Посмотрим, как Бог даст, — цитирует Седокову StarHit.

На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.

По словам Седоковой, она наконец-то встретила того человека, которого ждала всю жизнь. Певица утверждает, что до него ей никто так не помогал в жизни.

В сентябре 2019 года исполнительница снялась для обложки журнала Playboy. Поклонники высоко оценили её откровенную фотосессию.