https://static.news.ru/photo/a72bb274-d383-11e9-a458-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенной серии для Playboy. Снимки опубликовал снимавший звезду фотограф Александр Мультиков.

Друзья, на днях вышел новый номер журнала Playboy Russia, обложку которого я снял! На обложке — Анна Седокова, — пояснил фотограф.

Певица позирует в латексе и колготках в крупную сетку, под которыми нет нижнего белья. Поклонники завалили Анну комплиментами, впрочем, нашлось и фото из этой серии, которое подписчики назвали «позорным», а саму звезду — слишком вульгарной. Это фото, где певица прикрывает интимное место перчаткой.

Сама Седокова с воодушевлением отнеслась к фотосессии. Она написала, что это уже третья её обложка за 13 лет, причём самая лучшая.

Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нём. Женственность как опыт: раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус хорошего дорогого вина, — написала певица в Instagram.

Ранее News.ru сообщал, что бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова устроила переполох среди своих поклонников. Она опубликовала в Instagram новое откровенное фото.