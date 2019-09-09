Анна Седокова Анна Седокова Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенной серии для Playboy. Снимки опубликовал снимавший звезду фотограф Александр Мультиков.

Друзья, на днях вышел новый номер журнала Playboy Russia, обложку которого я снял! На обложке — Анна Седокова, — пояснил фотограф.

Певица позирует в латексе и колготках в крупную сетку, под которыми нет нижнего белья. Поклонники завалили Анну комплиментами, впрочем, нашлось и фото из этой серии, которое подписчики назвали «позорным», а саму звезду — слишком вульгарной. Это фото, где певица прикрывает интимное место перчаткой.

Сама Седокова с воодушевлением отнеслась к фотосессии. Она написала, что это уже третья её обложка за 13 лет, причём самая лучшая.

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Привет, спишь? )) Я вот не могу, потому что вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY @playboy_russia Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности. За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина . И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде MUAH @papuk_beauty @elenaball19 STYLE @ksyusha_che PHOTO @multikov

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нём. Женственность как опыт: раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус хорошего дорогого вина, — написала певица в Instagram.

Ранее News.ru сообщал, что бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова устроила переполох среди своих поклонников. Она опубликовала в Instagram новое откровенное фото.

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