Бывшая участница группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова устроила переполох среди своих поклонников. Она опубликовала в Instagram новое откровенное фото.
Певица позирует в платье с вырезом до талии, которое практически не скрывает её грудь. Снимок Седокова дополнила стихотворением Ирины Самариной о женской судьбе.
Подписчики не обратили внимание на стихотворение, но оценили великолепные формы певицы. Они сравнили Седокову с порнозвездой и назвали «мечтой любого мужчины».
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И закрылась она на тринадцать замков, Чтобы душу никто не топтал. Нет, она никогда не боялась волков, Ведь страшнее не волк, а шакал Было время, и душу открыв нараспах, Доверяла, стараясь помочь. Но как только она оставалась в слезах, Все сбегали отчаянно прочь А она улыбалась весенним лучам, Вытирая слезу рукавом Слабой женщине, видимо, всё по плечам Даже быть иногда мужиком Не скулить и не ныть, а себя отобрать У депрессии и у тоски. Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать. Шрамы сердца её глубоки Эту душу сверлили обманом не раз, Подло в спину толкали, смеясь Но алмазом всегда остаётся алмаз, Даже если испачкают в грязь Обозлиться бы ей, стать гораздо черствей, Только сердце - котёнком слепым Также верит в любовь, в доброту и в людей, Небесам улыбаясь седым Столько бед и проблем, вроде не до стихов И устав от судьбы передряг, Закрывалась она на тринадцать замков, Ключ оставив снаружи в дверях Ирина Самарина-Лабиринт
Однако некоторые пользователи остались недовольны снимком. По их мнению, Седокова сильно увеличила губы.
Ранее певица призналась, что не любит вспоминать школьные годы, потому что над ней издевались сверстники, писал News.ru.