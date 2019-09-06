https://static.news.ru/photo/06cc8cd8-d188-11e9-99df-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова устроила переполох среди своих поклонников. Она опубликовала в Instagram новое откровенное фото.

Певица позирует в платье с вырезом до талии, которое практически не скрывает её грудь. Снимок Седокова дополнила стихотворением Ирины Самариной о женской судьбе.

Подписчики не обратили внимание на стихотворение, но оценили великолепные формы певицы. Они сравнили Седокову с порнозвездой и назвали «мечтой любого мужчины».

Однако некоторые пользователи остались недовольны снимком. По их мнению, Седокова сильно увеличила губы.

Ранее певица призналась, что не любит вспоминать школьные годы, потому что над ней издевались сверстники, писал News.ru.