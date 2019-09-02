https://static.news.ru/photo/5773751a-cdab-11e9-b09d-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывшая участница группы «Виагра» Анна Седокова в День знаний призналась, что не любит вспоминать школьные годы, потому что над ней издевались сверстники.

В школе девушка была изгоем, которого постоянно задирали. Её мать работала учительницей, поэтому все дети думали, что будущая звезда рассказывает ей все секреты класса. По словам певицы, её не любили из-за того, что у неё была бедная семья.

Школу я ненавидела, а школа ненавидела меня, — подытожила звезда.

Ранее певица Рита Дакота объяснила, почему плохо спела в Кремле на концерте в честь 1 сентября. По её словам, во всём виноваты звукорежиссёры. Они настроили аппаратуру так, что артистка почти себя не слышала. Поэтому исполнительница решилась остановить песню и обратилась к техникам, писал News.ru.