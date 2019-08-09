https://static.news.ru/photo/4e2159a4-ba88-11e9-87c4-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, находясь на отдыхе с детьми, размышляет о том, как нужно делать «паузу» в отношениях, в общении и в приемах пищи... Она делится с поклонниками недовольством собой из-за того, что общается со слишком большим количеством людей, которые её не интересуют.

Седокова пишет в Instagram об «осознанном потреблении» не только пищи, но и отношений... Певица всерьез задумывается о потреблении в области чувств и возможности влиять на частоту своих отношений с мужчинами, называя смену партнеров «прыганьем».

Есть такая штука «осознанное потребление», когда ты, допустим, не ешь всё подряд и всегда, а только когда ты по-настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине всё подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого? - задается вопросами Анна.

Анна Седокова признается, что недовольна собой из-за излишнего количества людей, за которыми она следит в Instagram. Она считает, что их намного больше, чем те, которые её реально интересуют.

Ранее News.ru писал, что Анна Седокова попрощалась с поклонниками до сентября, пообещав сократить общение в Instagram, но, по всей видимости, интернет-голодание популярной певице пока не удается.