https://static.news.ru/photo/42d96fc6-b39b-11e9-9420-fa163e074e61_660.jpgАнна Седокова Фото: Сергей Булкин/News.ru
Певица Анна Седокова, экс-солистка группы ВИА-ГРА, написала в своем микроблоге, что не может работать из-за счастливого детского круга, в котором она находится в эти дни. По этому поводу исполнительница песни «Яжемать» попрощалась с поклонниками до конца августа.
36-летняя Анна — мать троих детей, младшему из которых — Герману — всего 2 года, не удивительно, что певица не может оторваться от них ради того, чтобы общаться с незнакомыми поклонниками. Она была вынуждена признать свое бессилие отказаться от полноценного семейного отдыха.
Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение , требовалось часа 4. Просто написать да или нет — 4 часа. Для того, чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась «яжемать» троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска, — признается Анна Седокова.