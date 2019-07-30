Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику. На этот раз глава семейства, отдыхающий вместе с семьёй в Юрмале, опубликовал видеоролик, где его сын Гарри учится звонить в колокола.

На кадрах в Instagram артиста видно, что мальчик всерьёз увлёкся процессом. Он улыбается, а его папа в это время снимает окрестности с высоты птичьего полёта. Видео по традиции с восторгом...