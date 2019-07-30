Анна Седокова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певица Анна Седокова, экс-солистка группы ВИА-ГРА, написала в своем микроблоге, что не может работать из-за счастливого детского круга, в котором она находится в эти дни. По этому поводу исполнительница песни «Яжемать» попрощалась с поклонниками до конца августа.

36-летняя Анна — мать троих детей, младшему из которых — Герману — всего 2 года, не удивительно, что певица не может оторваться от них ради того, чтобы общаться с незнакомыми поклонниками. Она была вынуждена признать свое бессилие отказаться от полноценного семейного отдыха.

Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение , требовалось часа 4. Просто написать да или нет — 4 часа. Для того, чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась «яжемать» троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска, — признается Анна Седокова.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение , требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа Для того , чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска. Так что, заранее извиняюсь за свой контент на следующие недели Надеюсь, вы меня простите. Знайте , я стараюсь

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Ранее News.ru писал, что Анна Седокова показала, как сделать эффект "пухлых губ", не прибегая к помощи косметологов и ботокса.

 

News.ru в соцсетях