Оперная дива Анна Нетребко призналась, что не может расстаться со своими роскошными апартаментами в Нью-Йорке и Вене, которые были куплены в рассрочку на 30 лет.
По словам певицы, её состояние равняется примерно $7,5 млн, если продать недвижимость. В этих квартирах Нетребко живёт вместе со своим супругом тенором Юсифом Эйвазовым и сыном от предыдущих отношений Тьяго.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Нетребко извинилась за слишком высокие цены на билеты в Москве. Попасть на выступление певицы и её супруга можно за 88 тысяч рублей.
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