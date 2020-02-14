Анна Нетребко Анна Нетребко Фото: Starpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оперная дива Анна Нетребко призналась, что не может расстаться со своими роскошными апартаментами в Нью-Йорке и Вене, которые были куплены в рассрочку на 30 лет.

По словам певицы, её состояние равняется примерно $7,5 млн, если продать недвижимость. В этих квартирах Нетребко живёт вместе со своим супругом тенором Юсифом Эйвазовым и сыном от предыдущих отношений Тьяго.

Как пишет Teleprogramma.pro, у пары заключён брачный договор, поэтому претендовать на деньги жены певец не сможет.

Ранее NEWS.ru писал, что Нетребко извинилась за слишком высокие цены на билеты в Москве. Попасть на выступление певицы и её супруга можно за 88 тысяч рублей.

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