https://static.news.ru/photo/972a4860-4fc3-11ea-92b7-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Starpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оперная дива Анна Нетребко призналась, что не может расстаться со своими роскошными апартаментами в Нью-Йорке и Вене, которые были куплены в рассрочку на 30 лет.

По словам певицы, её состояние равняется примерно $7,5 млн, если продать недвижимость. В этих квартирах Нетребко живёт вместе со своим супругом тенором Юсифом Эйвазовым и сыном от предыдущих отношений Тьяго.

Как пишет Teleprogramma.pro, у пары заключён брачный договор, поэтому претендовать на деньги жены певец не сможет.

Ранее NEWS.ru писал, что Нетребко извинилась за слишком высокие цены на билеты в Москве. Попасть на выступление певицы и её супруга можно за 88 тысяч рублей.