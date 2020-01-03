Телеведущая Ангелина Вовк опубликовала видео с отдыха в Гаграх, где находится вместе с подругой.
На кадрах видно, как 77-летняя артистка плавает в бассейне с мандаринами. Для новогоднего заплыва она выбрала тёмный сдельный купальник.
При этом Вовк отметила, что человек может жить до 100 лет, однако люди сами «своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением» с организмом сводят этот срок до гораздо меньшей цифры.
Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные, поэтому я победитель! Я купаюсь зимой в проруби, я катаюсь на горных лыжах, я танцую и пою! — подчеркнула она в подписи к ролику.
Ранее NEWS.ru писал, что Вовк в размышлениях о предстоящей свадьбе заявила, что ждёт от жениха помолвочное кольцо. Без него артистка отказывается выходить замуж. Михаил Куницын моложе невесты на 27 лет, об их отношениях Вовк отзывалась как о дружеских.