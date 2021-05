«Алкогольный угар»: Свиридова рассказала о своём выпускном

https://static.news.ru/photo/df22c2de-bdf7-11eb-819f-96000091f725_660.jpg Алёна Свиридова Фото: alenasviridova/instagam.com

Певица Алёна Свиридова предупредила старшеклассников об опасности употребления алкоголя, рассказав о своём выпускном. Состояние на празднике сравнимо с «алкогольным угаром», считает звезда. Её слова приводит Пятый канал.

По словам артистки, на балу она исполнила вместе с ВИА песню Boney M «Never Change Lovers In The Middle Of The Night». Зрителям понравился номер, однако в итоге мероприятие закончилось не лучшим образом.

Главное не нажраться. Хотя у многих к этому всё и сведётся. Мои одноклассники-таки нажрались. Я помню, что остались не очень приятные впечатления: какие-то валяния, блевания в туалете. Радости в этом мало. Алкогольный угар — это не совсем то, или наркотический не дай бог, — подчеркнула Свиридова.

Похожая история произошла и у певицы Славы, которая напилась в компании парней, которые употребляли не только спиртное. Это произошло в «какой-то будке, где снимался фильм».

Мы залезли со старшеклассниками, я помню, они курили дурь. Я тогда даже не знала что это такое, не стала, но водки напилась капитально. Мне было очень плохо. Не жалею. Пришла в семь утра домой, еле-еле душа в теле, — пошутила артистка.

В свою очередь Наталья Подольская смогла поделиться только хорошими воспоминаниями о выпускном, для которого ей сшили оранжевый наряд из плаща и юбки. Однако и она поделилась историей о вреде алкоголя.

Когда мы уже встречали рассвет, один парень из нашей компании немножко выпил лишнего и выл, просто выл, у него были какие-то рыдания, — вспомнила певица.

Она добавила, что отмечать выпускной необходимо в хорошей компании.

