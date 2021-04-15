Платья, обувь, макияж: названы модные тренды для выпускного-2021

https://static.news.ru/photo/16e96c7e-9e5c-11eb-a4cb-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Российская фотомодель и суперфиналистка конкурса «Мисс Россия 2016» Алина Гончарова рассказала о трендах для выпускниц 2021 года — от платьев и туфель до причёсок и сумочек.

В своём видеоблоге модель поделилась , что классикой последних лет стали шёлковые и сатиновые струящиеся ткани. В идеале платье из такого материала должно быть длинным.

Если хочется супер-мини-платье, я бы рекомендовала отказаться, потому что вы будете пересматривать эти фото ещё много-много лет. И о слишком откровенных нарядах вы можете потом пожалеть, — сказала девушка.

По цветам лучше всего: лавандовый, нежно жёлтый, среди насыщенных — изумрудно-зелёный.

Ещё одним тредом-2021 стала открытая спина и завязки. Самым популярным брендом Гончарова назвала Jacquemus, а самым классическим Dior. Но также посоветовала посмотреть брючные костюмы — суперпопулярные в этом сезоне, а также платья с объёмными рукавами.

По причёскам модель призвала ориентироваться на простоту и отказаться от начёсов, сложных конструкций и прочего. Тренд на обычную укладку не подведёт. Всё должно выглядеть так, как будто девушка сделала её сама прямо перед выходом.

Ранее специалисты решили выяснить, как изменялись модные тренды за последние 10 лет. Для этого они сравнили поисковые запросы пользователей Интернета о стрижках, макияже и маникюре. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении NEWS.ru.