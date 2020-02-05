https://static.news.ru/photo/74bf3a02-4829-11ea-9f91-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты Яндекс.Услуг решили выяснить, как изменялись модные тренды за последние 10 лет. Для этого они сравнили поисковые запросы пользователей Интернета о стрижках, макияже и маникюре. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении NEWS.ru.

Согласно результатам исследования, макияжем бровей теперь озабочены в 10 раз больше женщин, чем 10 лет назад. О том, как модно красить губы, пользователи Сети стали интересоваться в пять раз чаще. В Яндексе также отметили, что в 2010 году в тренде были всего лишь три цвета губной помады, помимо классического красного. Теперь их девять, в том числе синий, фиолетовый и даже чёрный.

В макияже глаз в последние пару лет стали очень популярны красный и розовый цвета — в прошлом году они упоминались в запросах даже чаще, чем чёрный и коричневый, — утверждают аналитики.

По их наблюдениям, десять лет назад волосы у женщин были длиннее. Запросов про стрижки с пометкой «на длинные» сейчас в пять раз меньше, чем в 2010 году. Укорачивать причёски дамы начали с 2011 года, а парикмахерские услуги на среднюю длину вышли на первое место в поисковике. С 2017 года ситуация изменилась и теперь пользователей больше интересуют короткие причёски.

Победа коротких стрижек связана в том числе и с тем, что среди пользователей, которые подбирают себе образ в Интернете, стало гораздо больше мужчин, — пояснили эксперты.

Как оказалось, с 2010 года тщательнее следить за собой стали в два раза больше представителей сильного пола.

При этом и у женщин мужской стиль популярнее почти в два раза, что, конечно, соответствует последним модным тенденциям. К тому же за последнее время изменились и требования к окрашиванию. Самые популярные сейчас цвета — оттенки пепельного, розового и красного. А вот в блондинок, брюнеток и брюнетов теперь красятся меньше, чем раньше.

Что касается маникюра, то «френч» не сдаёт позиций и уже десять лет держится на первом месте по популярности. В 2018 году на втором месте было красное покрытие, на третьем — розовое. В 2019 самым модным цветом для маникюра стал жёлтый.

Как писал NEWS.ru, ранее легендарный Жан-Поль Готье, который привёз в Москву своё Fashion Freak Show, заявил о готовности сотрудничать с россиянами на Евровидении.