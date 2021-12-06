Блогер Шпак объяснил, почему принял вызов Джигурды

Блогер и бодибилдер Александр Шпак рассказал NEWS.ru, что принял вызов артиста Никиты Джигурды на бой, потому что это его любимый советский актёр. Также он отметил, что хотел бы вернуться в октагон, и поединок с актёром — отличная возможность заявить об этом.

Первая причина — Джигурда один из моих любимых актёров кино, ещё советского. Вторая причина — то, что я с удовольствием хотел бы вернуться к тренировкам к боям. У меня этого не было уже 16 лет, прекрасная возможность заявить об этом громко и ярко, — сказал он.

Спортсмен отметил, что каждый день готовится к поединку с тренером, но «подготовкой это назвать нельзя, это скорее экстренное воспоминание былых навыков» из-за сжатых сроков.

Бой я принял, вызов принят. Никита Борисович лестно в октагоне сообщил, что было бы неплохо видеть меня в виде его соперника, и я этот вызов принял, — подчеркнул Шпак.

Ранее в разговоре с NEWS.ru Джигурда заявил, что его следующим соперником на ринге станет Шпак. Однако артист отказался раскрыть сумму гонорара. Собеседник подчеркнул, что поединок может состояться в январе 2022-го. Джигурда добавил, что после встречи с депутатом Госдумы Виталием Милоновым получил предложение от «10 человек из шоу-бизнеса», но после его победы над журналистом Отаром Кушанашвили «все поспрыгивали».