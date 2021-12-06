На 20 кг тяжелее: Джигурда рассказал о следующем сопернике на ринге

Артист Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru заявил, что его следующим соперником на ринге (октагоне) станет блогер и спортсмен Александр Шпак, однако отказался раскрыть сумму гонорара. Собеседник подчеркнул, что поединок может состояться в январе 2022-го. Джигурда добавил, что после встречи с депутатом Госдумы Виталием Милоновым получил предложение от «10 человек из шоу-бизнеса», но после победы над журналистом Отаром Кушанашвили — «все поспрыгивали».

И мне сказали, что следующий бой в январе будет. Я предложил Колю Лукинского, он 12 лет назад взял титул «Король ринга», а я «Король ринга чести», тогда он не очень красиво себя повёл по отношению ко мне. Но в комментариях у промоушена «Наше Дело» предложили свести Джигурду со Шпаком. Я согласился, несмотря на то что он весит 105 кг, а я 85 кг. Зато когда состоится бой, а я в победе не сомневаюсь, никто не позволит сказать, что Джигурда побеждает только слабых соперников, — подчеркнул Джигурда.

В конце ноября Джигурда одержал победу над телеведущим Отаром Кушанашвили в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело». Бой походил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актёр дважды отправил телеведущего в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут. Поединок продлился 100 секунд и завершился в первом раунде. По его окончании Джигурда вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и рэпера Джигана.

Ранее Джигурда провёл бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в рамках промоушена «Наше Дело». Победу в этом поединке одержал Джигурда. По словам актёра, не было каких-либо договорённостей о том, что всё будет понарошку, но было обещание, что парламентария не увезут на скорой помощи. Сам депутат впоследствии признался, что не хотел драться, но побоялся оказаться в глазах оппонента трусом, поэтому и принял вызов.