Джигурда нокаутировал Кушанашвили в поединке лиги «Наше Дело»

Актёр Никита Джигурда одержал победу над телеведущим Отаром Кушанашвили в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело». Бой походил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актёр дважды отправил телеведущего в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут. Видео схватки опубликовано на YouTube-канале «Наше Дело».

Поединок продлился 100 секунд и завершился в первом раунде. По его окончании Джигурда вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и рэпера Джигана.

Ранее Джигурда провёл бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в рамках промоушена «Наше Дело». Победу в этом поединке одержал Джигурда. По словам актёра, не было каких-либо договорённостей о том, что всё будет понарошку, но было обещание, что парламентария не увезут на скорой помощи. Сам депутат впоследствии признался, что не хотел драться, но побоялся оказаться в глазах оппонента трусом, поэтому и принял вызов.