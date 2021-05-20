Актёры фильма «Вызов» приступят к тренировкам перед полётом на МКС

https://static.news.ru/photo/4a99d6b6-ba1e-11eb-8ddb-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Съёмочная группа художественного фильма «Вызов» 24 мая отправится в Звёздный Городок для подготовки к полёту на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Первый канал.

К предполётным тренировкам в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина приступят актёры Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублёры Алексей Дудин и Алёна Мордовина.

Актёры были включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66. Командиром корабля и бортинженером станет космонавт Антон Шкаплеров. Его дублёром был назначен Олег Артемьев. Они уже приступили к тренировкам. Шкаплерову предстоит доставить на МКС съёмочную группу и остаться там, чтобы в течение полугода выполнять свои непосредственные обязанности.

В рамках подготовки актёров познакомят с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием ТПК «Союз МС» и российского сегмента МКС. Они должны будут узнать, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции. Актёров также подготовят к возможным нештатным ситуациям во время пребывания на станции и во время посадки корабля.

Для подготовки к невесомости члены съёмочной группы пройдут тренировки на самолёте-лаборатории ИЛ-76 МДК. По окончании обучения им проведут экзаменационные испытания.

Старт космического корабля «Союз МС-19» должен состояться в октябре 2021 года. Предполагается, что съёмочная группа фильма «Вызов» будет находиться в космосе около двух недель. Из-за этого россиянин Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прибывшие на МКС в апреле 2021-го на «Союзе МС-18», не вернутся на Землю осенью. Им придётся остаться на орбите до 28 марта 2022 года, в результате чего их экспедиция продлится почти год.