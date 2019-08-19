https://static.news.ru/photo/e1daa0f2-c324-11e9-9762-fa163e074e61_660.jpg Станислав Бондаренко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Звезда сериала «Провинциалка» сообщил о своём плохом самочувствии в Instagram. Станислав Бондаренко посетовал, что несмотря на болезнь, ему всё равно приходится ходить на работу.

34-летний артист рассказал, что ему было больно даже шевелиться из-за высокой температуры. Справиться с недугом ему помогла семья. Бондаренко поблагодарил всех, кто окружил его заботой и помог не прерывать съёмочный процесс, пишет Пятый канал .

Я редко болею, и хочется ещё реже, чего всем и желаю. Не болейте и берегите себя, а то лето у нас особенное, от кондиционеров все болеют (это так друг сегодня пошутил), — добавил актёр.

В свою очередь поклонницы актёра пожелали ему скорейшего выздоровления и буквально осыпали Бондаренко комплиментами.

Шикарный. Сексуальный. Лучший. Красавчик. Выздоравливай и не болей, Станислав, – написала одна из них. Поправляйся, красавчик, и снова в строй! — пишут в комментариях артисту.

Ранее News.ru писал, что режиссёр и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров доставлен в тяжёлом состоянии в одну из московских клиник.