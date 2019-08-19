Звезда сериала «Провинциалка» сообщил о своём плохом самочувствии в Instagram. Станислав Бондаренко посетовал, что несмотря на болезнь, ему всё равно приходится ходить на работу.
34-летний артист рассказал, что ему было больно даже шевелиться из-за высокой температуры. Справиться с недугом ему помогла семья. Бондаренко поблагодарил всех, кто окружил его заботой и помог не прерывать съёмочный процесс, пишет Пятый канал.
Я редко болею, и хочется ещё реже, чего всем и желаю. Не болейте и берегите себя, а то лето у нас особенное, от кондиционеров все болеют (это так друг сегодня пошутил), — добавил актёр.