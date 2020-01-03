https://static.news.ru/photo/7c638182-2f47-11ea-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Актёр Олег Протасов, известный по сериалу «Глухарь», рассказал об аферистках, вымогавших деньги с художника Сафронова. Актёр сам чуть не стал жертвой подруги Марины Рудницкой — Татьяны Морозовой, которая заявила, что он якобы выгнал её беременную на улицу.

Для того, чтобы доказать свою непричастность и вывести обманщицу на чистую воду, Протасов специально пришёл на ток-шоу. Он пытался доказать, что Морозова — аферистка, и она никак не могла от него забеременеть. В итоге «беременная» мошенница отказалась сдавать анализы, получить с актёра деньги или испортить его отношения с женой у неё не получилось.

Не знаю, какие цели она преследовала. Непонятно, чего хочет добиться: славы, либо популярности, может быть, денег урвать с кого-то, — сделал вывод Протасов в интервью Пятому каналу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал подробности вымогательства денег у его отца. Никасу позвонила одна из девушек и сообщила, что собирается прийти на «Прямой эфир» к Малахову и рассказать, как он «изнасиловал» её подружку и теперь та беременна.