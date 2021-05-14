Актёр из «Фантастических тварей» получил срок за сексуальное преступление

https://static.news.ru/photo/8bd8dc9a-b4c3-11eb-83bf-96000091f725_660.jpg Кевин Гатри Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Шотландского актёра Кевина Гатри, сыгравшего мистера Абернати в серии фэнтезийных картин «Фантастические твари», 14 мая приговорили к трём годам лишения свободы за преступление сексуального характера, передаёт телеканал STV News. По данным портала, жертвой артиста в 2017-м стала 29-летняя знакомая. Она планировала встретиться с Гатри и его другом — актёром Скоттом Ридом. Но девушке стало плохо по пути. Мужчины увезли её домой к Риду и положили в постель.

В помещении Гатри воспользовался беспомощным положением потерпевшей и совершил насильственные действия, пока Рид звонил в медицинскую службу. Актёр отрицал свою вину, но на нижнем белье пострадавшей нашли его ДНК. Суд в Глазго признал Гатри виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения. Кроме того, 33-летнего фигуранта внесут в реестр преступников, совершивших насильственные действия сексуального характера. Гатри также исполнял роли в фильмах «Дюнкерк» и «Солнце над Литом», а также в сериале «Игра родом из Англии».

Серия картин о «Фантастических тварях» является спин-оффом франшизы о Гарри Поттере. Вышло два фильма: «Фантастические твари и где они обитают» (2016) и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018). В июле 2022-го должна выйти третья картина.

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